Многосерийное ДТП на КАД: на месте первой аварии случились ещё две массовые, много пострадавших

Место действия — 40-й километр внешнего кольца, перед съездом на Шафировский проспект. Сначала там просто столкнулись легковые автомобили. Они, как водится, стали мишенью для других неаккуратных водителей. В итоге около 2:50 участниками ДТП стали уже три легковые и две грузовые машины. В этой аварии пострадали два человека. А через 20 минут, в 3:10, здесь же произошло новое попутное столкновение — еще четырех легковушек. Ещё два человека получили травмы.