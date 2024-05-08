Многосерийное ДТП на КАД: на месте первой аварии случились ещё две массовые, много пострадавших

Несколько аварий произошли одна за другой на КАД в одном месте ночью 8 мая. Пострадали в общей сложности четыре человека, столкнулись около десяти машин. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Место действия — 40-й километр внешнего кольца, перед съездом на Шафировский проспект. Сначала там просто столкнулись легковые автомобили. Они, как водится, стали мишенью для других неаккуратных водителей. В итоге около 2:50 участниками ДТП стали уже три легковые и две грузовые машины. В этой аварии пострадали два человека. А через 20 минут, в 3:10, здесь же произошло новое попутное столкновение — еще четырех легковушек. Ещё два человека получили травмы.
Действительно, ночью в Петербурге местами была гололедица, ГИБДД предупреждала водителей. Утром горожане активнее обычного сообщали об авариях. Минувшим вечером в городе прошёл сильный снегопад, сегодня над нами тоже ходят снежные тучи.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5−8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.