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Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы

На Кульджикском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей, три человека погибли, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе с западного направления. Навстречу ему ехал водитель Nissan Maxima, за ним — автомобиль BMW X5.

По невыясненным причинам водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan лоб в лоб, от удара Lancer закрутило и выбросило на обочину.

Также от сильного лобового удара закрутило и Nissan. Автомобиль выбросило на следующий за ним автомобиль BMW X5, который в свою очередь откинуло на обочину, где был припаркован Mitsubishi Montero.

Водитель Nissan Maxima, а также водитель и пассажир Mitsubishi Lancer скончались на месте.