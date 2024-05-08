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В Снежинске автобус сбил двух женщин

Две женщины попали в больницу после наезда автобуса в Челябинской области.

Источник: УГИБДД по Челябинской области

В Снежинске днем 8 мая автобус сбил двух женщин.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, горожанки шли по зебре в месте, где нет светофора. 51-летний водитель автобуса Hyundai Aero City не пропустил их.

— В результате ДТП пешеходы получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.

В момент аварии автобус был не на маршруте, пассажиров в салоне не было.