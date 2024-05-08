В Снежинске автобус сбил двух женщин

В Снежинске днем 8 мая автобус сбил двух женщин.
— В результате ДТП пешеходы получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.
В момент аварии автобус был не на маршруте, пассажиров в салоне не было.
Две женщины попали в больницу после наезда автобуса в Челябинской области.
В Снежинске днем 8 мая автобус сбил двух женщин.
— В результате ДТП пешеходы получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.
В момент аварии автобус был не на маршруте, пассажиров в салоне не было.