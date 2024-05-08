Число погибших от удара дрона сотрудников «Агро-Белогорья» выросло до восьми

В больнице от полученных ранений скончался пострадавший от атаки беспилотников на сотрудников «Агро-Белогорья» в Белгородской области 6 мая. Тогда четыре украинских дрона ударили по автомобилям, которые перевозили работников группы компаний на рабочие места в приграничном Борисовском районе. На месте погибли 7 человек, еще более 40 получили ранения.