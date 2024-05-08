Число погибших от удара дрона сотрудников «Агро-Белогорья» выросло до восьми

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь тяжелораненого мужчины. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
На данный момент в больницах находятся 33 пострадавших, в том числе 3 детей. Состояние 4 раненых оценивается как тяжелое. По словам губернатора, 11 пострадавших выписаны на амбулаторное лечение.
В группе компаний «Агро-Белогорье» утром сообщили, что на выплаты погибшим и пострадавшим работникам выделено 16,6 млн руб.. Семьям погибших на тот момент выделили 7 млн руб., тяжелораненым — 4 млн руб., 4,5 млн руб.— сотрудникам с ранениями легкой степени.
Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Минувшей ночью в областном центре запускали сирену ракетной опасности. Сегодня утром, 8 мая, украинский дрон-камикадзе ударил по селу Малиновка Белгородского района. Никто из жителей не пострадал, но повреждения получил легковой автомобиль. Вчера, 7 мая, из-за атак в Никольском сельском поселении Белгородского района и селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа пострадали жилые дома.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».