Силы ПВО РФ за сутки сбили 11 украинских БПЛА

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин, 1 280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 548 единиц специальной военной автомобильной техники противника.