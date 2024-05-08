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Силы ПВО РФ за сутки сбили 11 украинских БПЛА

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS, а также три авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин, 1 280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 548 единиц специальной военной автомобильной техники противника.