Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина не отпустили на исправительные работы

В марте 2019 года его приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в похищении человека и получении взятки. Конец срока с учетом проведенного в СИЗО времени — 19 декабря 2027 года.
Адвокат Олега Сорокина и сам осужденный просили заменить неотбытую часть срока на исправительные работы. Администрация ИК-7 не поддержала это ходатайство, посчитав, что для своего исправления осужденный Сорокин нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания.
В мордовской колонии строгого режима бывший глава Нижнего Новгорода «привлечен к исполнению обязанности швея», отмечается в постановлении суда. В июне 2023 года по программе среднего профессионального образования ему присвоили квалификацию «мастер столярного и мебельного производства». «К работам по благоустройству территории исправительного учреждения относится без замечаний. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. Принимает участие в общественной жизни отряда и колонии. В коллективе осужденных не конфликтует. Внешне опрятен», — так охарактеризовала колония Олега Сорокина.
Вместе с тем представители ИК-7 указали, что он 12 раз наказывался в дисциплинарном порядке за нарушение режима, вплоть до водворения в ШИЗО (штрафной изолятор). Суд решил, что наличие взысканий характеризует Олега Сорокина с отрицательной стороны, как «лицо, которое даже в условиях изоляции от общества не всегда способно демонстрировать правопослушное поведение». Поэтому в смягчении ему режима ему было отказано.