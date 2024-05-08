Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина не отпустили на исправительные работы

Вместе с тем представители ИК-7 указали, что он 12 раз наказывался в дисциплинарном порядке за нарушение режима, вплоть до водворения в ШИЗО (штрафной изолятор). Суд решил, что наличие взысканий характеризует Олега Сорокина с отрицательной стороны, как «лицо, которое даже в условиях изоляции от общества не всегда способно демонстрировать правопослушное поведение». Поэтому в смягчении ему режима ему было отказано.