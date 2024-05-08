Задержанный ФСБ самарский адвокат выслушал приговор

Напомним, в ноябре 2022 г. адвокат предложил местному жителю по фамилии Мулдагалиев посодействовать в получении мягкого наказания в суде (а именно штрафа) для его знакомого. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков. «На расходы» адвокат попросил 180 тыс. рублей. Эти деньги юрист обещал передать сотрудникам прокуратуры и суда. Но что-то не задалось.