В Воронежской области ураган порвал 214 проводов электропередач

«Воронежэнерго» назвало масштабы бедствия природного катаклизма, произошедшего днем 7 мая в нашем регионе. 112 бригад предприятия из 338 человек и 161 единицы техники устранили в течение ночи:
- 214 обрывов проводов электропередач,
- заменили 141 поврежденный изолятор,
- восстановили 19 опор,
- убрали 413 упавших деревьев.
К восьми утра 8 мая энергетики устранили все технологические нарушения в основной сети 6−110 кВ после непогоды. Именно от этих сетей осуществляется энергоснабжение крупных потребителей области: предприятий, жилых комплексов, соцобъектов
Жителей Воронежской области еще раз предупредили, что при обнаружении оборванных проводов линии электропередач, к ним ни в коем случае нельзя приближаться. О замеченных нарушениях ЛЭП необходимо звонить по телефону 8−800−220−0−220.