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В Воронежской области ураган порвал 214 проводов электропередач

Шквалистый ветер 7 мая в Воронежской области повалил 19 опор ЛЭП и более 400 деревьев.

Источник: РИА "Новости"

«Воронежэнерго» назвало масштабы бедствия природного катаклизма, произошедшего днем 7 мая в нашем регионе. 112 бригад предприятия из 338 человек и 161 единицы техники устранили в течение ночи:

  • 214 обрывов проводов электропередач,
  • заменили 141 поврежденный изолятор,
  • восстановили 19 опор,
  • убрали 413 упавших деревьев.

К восьми утра 8 мая энергетики устранили все технологические нарушения в основной сети 6−110 кВ после непогоды. Именно от этих сетей осуществляется энергоснабжение крупных потребителей области: предприятий, жилых комплексов, соцобъектов и т. д. На текущий момент специалисты работают с индивидуальными заявками абонентов, проживающих в частных домах.

Жителей Воронежской области еще раз предупредили, что при обнаружении оборванных проводов линии электропередач, к ним ни в коем случае нельзя приближаться. О замеченных нарушениях ЛЭП необходимо звонить по телефону 8−800−220−0−220.