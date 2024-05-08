В Воронежской области ураган порвал 214 проводов электропередач

К восьми утра 8 мая энергетики устранили все технологические нарушения в основной сети 6−110 кВ после непогоды. Именно от этих сетей осуществляется энергоснабжение крупных потребителей области: предприятий, жилых комплексов, соцобъектов и т. д. На текущий момент специалисты работают с индивидуальными заявками абонентов, проживающих в частных домах.