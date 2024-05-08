Карданный вал отвалился прямо на ходу: два человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом на Бору

— В 6:37 автобус двигался со стороны города Бор в направлении Нижнего Новгорода. Во время движения у автобуса отсоединился задний карданный вал от трансмиссии, в результате чего произошел удар по нижней части кузова автобуса, — уточнили подробности случившегося в пресс-службе регионального ГУ МВД.