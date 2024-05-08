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Карданный вал отвалился прямо на ходу: два человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом на Бору

Мужчина и женщина пострадали в ДТП с участием автобуса на Бору.

Рейсовый автобус ЛиАЗ, перевозивший пассажиров в Нижний Новгород, начал разваливаться на ходу. ДТП произошло в седьмом часу утра в Борском районе, на 14-м километре автодороги, соединяющей областной центр и Шахунью. На место аварии прибыли экстренные службы.

— В 6:37 автобус двигался со стороны города Бор в направлении Нижнего Новгорода. Во время движения у автобуса отсоединился задний карданный вал от трансмиссии, в результате чего произошел удар по нижней части кузова автобуса, — уточнили подробности случившегося в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В результате происшествия пострадали два пассажира ЛиАЗа — 42-летний мужчина и 52-летняя женщина. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамвай сошел с рельсов, пострадала молодая пассажирка.