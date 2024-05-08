Солдат сбежал с оружием из воинской части и открыл огонь

Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось также привлечь спецподразделение «Арлан» и КНБ. Также издание уточняет, что среди похищенного солдатом — автомат АК-74 и 120 штук боеприпасов.