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Солдат сбежал с оружием из воинской части и открыл огонь

В Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать — открыл огонь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Атырауского гарнизона.

Источник: Nur.kz

Случай прокомментировали в пресс-службе Атырауского гарнизона.

«8 мая 2024 в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием. В настоящее время военнослужащий находится в расположении части, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.

Иная информация, как уточняет подразделение, в интересах следствия разглашению не подлежит. Сетевое издание Atyrau Online дополняет, что случай произошел в ночь с 7 на 8 мая.

Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось также привлечь спецподразделение «Арлан» и КНБ. Также издание уточняет, что среди похищенного солдатом — автомат АК-74 и 120 штук боеприпасов.