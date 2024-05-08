Солдат сбежал с оружием из воинской части и открыл огонь

Случай прокомментировали в пресс-службе Атырауского гарнизона.
«8 мая 2024 в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием. В настоящее время военнослужащий находится в расположении части, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.
Иная информация, как уточняет подразделение, в интересах следствия разглашению не подлежит. Сетевое издание Atyrau Online дополняет, что случай произошел в ночь с 7 на 8 мая.
Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось также привлечь спецподразделение «Арлан» и КНБ. Также издание уточняет, что среди похищенного солдатом — автомат АК-74 и 120 штук боеприпасов.