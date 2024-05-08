Белорус купил у иностранца инструкцию к бензопиле за 1700 рублей

В сообщении сказано, что 37-летний иностранец предложил прохожему, которого заметил из окна машины, за недорого купить у него строительные документы. Фигурант объяснил это тем, что он улетает из страны и у него нет возможности взять с собой всю технику вручную кладь. По этой причине он вынужден ее продать.