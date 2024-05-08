Белорус купил у иностранца инструкцию к бензопиле за 1700 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что 37-летний иностранец предложил прохожему, которого заметил из окна машины, за недорого купить у него строительные документы. Фигурант объяснил это тем, что он улетает из страны и у него нет возможности взять с собой всю технику вручную кладь. По этой причине он вынужден ее продать.
«Мужчина согласился и передал продавцу более 1700 рублей», — сказали в ведомстве.
И уточнили, что вместо инструментов задержанный отдал покупателю документы на них. Речь идет про инструкцию и гарантийный талон. После этого он скрылся. Милиция задержала иностранца на пути в соседнюю страну. Заведено уголовное дело за мошенничество.