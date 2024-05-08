Жителя Петербурга осудили на 9 лет за финансирование террористов в Сирии

За покупку огнестрельного оружия, боеприпасов и еды для террористической организации суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы мужчине из Петербурга. Собранные деньги осужденный переводил на банковскую карту координатора.
— Курбоналиев вступил в переписку с лицом, зарегистрированным под псевдонимом «Мустафа Муджахед», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мужчина собирал деньги для участников международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* (входит в состав «Хайят Тахрир аш-Шам»*). На эти средства террористы вели деятельность на территории Сирии. Первые 2,5 года из 9 лет Курбоналиев проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строго режима.
Ранее стало известно о мошеннице, которая развела генерального директора фирмы более чем на 16 миллионов рублей. Эти деньги ей понадобились на лечение несуществующего рака. Она также вытянула у мужчины 3 миллиона рублей за покупку дешевого оборудования для монтажных работ. После она потребовала с него 50 миллионов рублей, начав угрожать убийством ему и его семье. Ее осудили на 9 лет.
*деятельность организаций запрещена на территории Российской Федерации.