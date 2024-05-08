Жителя Петербурга осудили на 9 лет за финансирование террористов в Сирии

Ранее стало известно о мошеннице, которая развела генерального директора фирмы более чем на 16 миллионов рублей. Эти деньги ей понадобились на лечение несуществующего рака. Она также вытянула у мужчины 3 миллиона рублей за покупку дешевого оборудования для монтажных работ. После она потребовала с него 50 миллионов рублей, начав угрожать убийством ему и его семье. Ее осудили на 9 лет.