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Суд Петербурга оштрафовал мужчину, призывавшего взорвать Крымский мост

Нарушитель теперь обязан выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

Петербуржцу вынесли приговор по делу о публичных призывах и оправдании терроризма. В прошлом году он оставил комментарий в одной из соцсетей, в котором призывал взорвать Крымский мост. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 1 августа прошлого года мужчина, находясь в Череповце, написал комментарий под постом о введении дополнительных мер по защите Крымского моста. Мужчине назначили штраф в размере 600 тысяч рублей с лишением права вести блоги и курировать каналы в соцсетях в течение двух лет.

«Учитывая срок содержания Антипова под стражей, основное наказание в виде штрафа снижено до 400 000 рублей», — добавили в пресс-службе судов.