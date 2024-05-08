В Минске безбилетница избила контролера общественного транспорта

Сообщается, что 52-летняя минчанка ехала в автобусе, когда в него зашли контролеры. Так как у женщины не был оплачен проезд, ее попросили выйти из автобуса на ближайшей остановке. Она выполнила требования, но отказалась называть свои данные для оформления протокола об административном правонарушении, а позднее попыталась скрыться.