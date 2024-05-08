В Минске безбилетница избила контролера общественного транспорта. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Советского района.
Сообщается, что 52-летняя минчанка ехала в автобусе, когда в него зашли контролеры. Так как у женщины не был оплачен проезд, ее попросили выйти из автобуса на ближайшей остановке. Она выполнила требования, но отказалась называть свои данные для оформления протокола об административном правонарушении, а позднее попыталась скрыться.
Сотрудница «Минсктранса» стала удерживать безбилетницу за шлейку сумки, чтобы они дождалась приезда сотрудников милиции. Однако фигурантка нанесла контролеру несколько ударов в предплечье и стала уходить. Контролеры пошли за ней. Кроме того, все попало на видеорегистраторы.
Жительница Минска полностью признала вину, раскаялась в содеянном. По словам помощника прокурора Советского района Валерия Голубева, обвиняемая работает заведующей магазином. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса.
Ей назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 25% из зарплаты по основному месту работы, но не менее одной базовой величины каждый месяц, что по состоянию на 8 мая 2024 года составляет 40 рулей. Также минчанка должна выплатить пострадавшей 300 рублей в качестве компенсации морального вреда.