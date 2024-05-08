Российские дроны научились залетать в тыл ВСУ незамеченными

Военные ВСУ говорят, что у систем противовоздушной обороны не хватает боеприпасов, чтобы сбивать сотни российских дронов. При этом беспилотники пролетают незамеченными для систем РЭБ, потому как теперь они могут автоматически выстраивать маршруты в режиме полной радиотишины.