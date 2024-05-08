На Кубани умер ребенок, получивший ожоги от отопительной трубы

Выяснилось, что в хуторе Зиссермановском мать, проживавшая в частном доме с полуторагодовалым сыном и родственниками, рано утром 6 мая этого года оставила ребенка спящим на диване.
Позже бабушка мальчика обнаружила его лежащим на отопительной трубе за диваном. С термическими ожогами его госпитализировали, но не смогли спасти.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем регионального ведомства Андреем Масловым.