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На Кубани умер ребенок, получивший ожоги от отопительной трубы

В Тбилисском районе Кубани из-за гибели ребенка следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выяснилось, что в хуторе Зиссермановском мать, проживавшая в частном доме с полуторагодовалым сыном и родственниками, рано утром 6 мая этого года оставила ребенка спящим на диване.

Позже бабушка мальчика обнаружила его лежащим на отопительной трубе за диваном. С термическими ожогами его госпитализировали, но не смогли спасти.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем регионального ведомства Андреем Масловым.