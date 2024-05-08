Задержана россиянка, державшая в рабстве шестерых белорусов

Ранее правозащитное движение «Альтернатива» проинформировало, что работали на подозреваемую граждане Беларуси, которые попали к ней разными путями из-за сложного жизненного положения. Все собранные деньги они отдавали злоумышленнице и фактически «трудились» за жилье и еду. Известно, что задержанная неоднократно применяла к ним физическую силу.