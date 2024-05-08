Задержана россиянка, державшая в рабстве шестерых белорусов

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье женщину, которая подозревается в использовании рабского труда, сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.
«Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали местную жительницу. Она подозревается в использовании рабского труда граждан одного из сопредельных государств».
По предварительным данным, она удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире в одном из домов в Балашихе, забрав их документы и мобильные.
Подозреваемая принуждала «рабов» просить милостыню, доставляя их в места массового скопления людей.
В ее квартире оперативники нашли таблички с просьбами о помощи, деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты.
В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), она заключена под стражу.
Ранее правозащитное движение «Альтернатива» проинформировало, что работали на подозреваемую граждане Беларуси, которые попали к ней разными путями из-за сложного жизненного положения. Все собранные деньги они отдавали злоумышленнице и фактически «трудились» за жилье и еду. Известно, что задержанная неоднократно применяла к ним физическую силу.