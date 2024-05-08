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Суд арестовал экс-министра транспорта Башкирии до 7 июля

Советский райсуд Уфы избрал меру пресечения бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: AP 2023

По ходатайству следствия экс-министр арестован до 7 июля. Он будет содержаться в уфимском СИЗО № 1.

Новость

По версии следствия, в мае 2023 года Александр Клебанов, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, находится в процедуре банкротства), потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви», занимавшегося перевозкой инертных и дорожно-строительных материалов для госкомпании. Взамен Александр Клебанов, как полагает следствие, гарантировал руководству подрядчика ускорить перечисление денег за выполненную работу, а в противном случае угрожал проблемами с оплатой. Деньги, отметили в СКР, были в итоге переданы чиновнику.

После сообщения о задержании, господин Клебанов был уволен с должности.

На вопрос «Ъ-Уфа» о том, признает ли он вину, экс-министр ответил: «Следствие во всем разберется».