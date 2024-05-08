Суд арестовал экс-министра транспорта Башкирии до 7 июля

По версии следствия, в мае 2023 года Александр Клебанов, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике, находится в процедуре банкротства), потребовал 5 млн руб. у руководства ООО «Киви», занимавшегося перевозкой инертных и дорожно-строительных материалов для госкомпании. Взамен Александр Клебанов, как полагает следствие, гарантировал руководству подрядчика ускорить перечисление денег за выполненную работу, а в противном случае угрожал проблемами с оплатой. Деньги, отметили в СКР, были в итоге переданы чиновнику.