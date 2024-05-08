Бывшего замглавы краевого минтранса отправили в СИЗО

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и одной из фирм были заключены договоры на перевозку дорожно-строительных материалов для реконструкции автодороги. В мае 2023 года министр транспорта и дорожной инфраструктуры Башкирии и член совета директоров АО «Башкиравтодор» Александр Клебанов потребовал от руководителей компании-грузоперевозчика 5 млн руб. за общее покровительство, угрожая в случае отказа задержать оплату по выполненным работам. Опасаясь этого, руководство компании передало господину Клебанову взятку. Преступление выявлено в ходе совместной работы следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Республике Башкортостан. Господин Клебанов был уволен с должности и задержан.