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Раскрыта сумма вменяемой замглавы Минобороны России взятки

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяется взятка в миллиард рублей. Сумму раскрыл РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

Источник: Reuters

По версии следствия, подрядчики Иванова бесплатно построили ему некоторые объекты, рассказал Мусаев. Защита обвиняемого заявила, что это не соответствует действительности.

Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Мужчина свою вину не признал.

Басманный суд Москвы отправил замминистра в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Защита попыталась оспорить это решение, но безуспешно.