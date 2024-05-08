Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу замминистра обороны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Сергея Бородина, который проходит как соучастник по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Пресс-служба Басманного районного суда

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Бородина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС, что его подзащитный давно знаком с Бородиным. «Они давно знакомы и взаимодействовали с Бородиным. Но последний не является должностным лицом. И почему ему вменяется получение взятки, мы понять не можем», — сказал он.

Мосгорсуд ранее 8 мая признал законным решение об аресте замминистра обороны Иванова до 23 июня.

По делу Иванова также проходит бизнесмен Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки, он также находится под арестом. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.