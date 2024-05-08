Суд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу замминистра обороны

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Бородина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.
Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС, что его подзащитный давно знаком с Бородиным. «Они давно знакомы и взаимодействовали с Бородиным. Но последний не является должностным лицом. И почему ему вменяется получение взятки, мы понять не можем», — сказал он.
Мосгорсуд ранее 8 мая признал законным решение об аресте замминистра обороны Иванова до 23 июня.
По делу Иванова также проходит бизнесмен Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки, он также находится под арестом. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.