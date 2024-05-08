Суд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу замминистра обороны

Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иванова Мурад Мусаев подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС, что его подзащитный давно знаком с Бородиным. «Они давно знакомы и взаимодействовали с Бородиным. Но последний не является должностным лицом. И почему ему вменяется получение взятки, мы понять не можем», — сказал он.