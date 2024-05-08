Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.