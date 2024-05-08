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Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже. Никто из работников предприятия не пострадал», — написал он.

Глава региона рассказал, что в результате атаки повреждения получила кровля одного из производственных помещений.