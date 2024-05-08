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Глава СК потребовал возбудить дело после драки в магнитогорской школе

У потасовки есть признаки межэтнического конфликта.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки в школе № 28 города Магнитогорска, где после избиения госпитализировали 12-летнего мальчика, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, конфликт у пострадавшего мальчика произошел 2 мая.

«В результате пострадавшего госпитализировали, ему потребовалась операция. Мать мальчика отмечает, что в классе сформировалась этническая группа детей, которые применяют насилие в отношении других учеников», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время Следственное управление по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту драки. Бастрыкин протребовал представить доклад по ее результатам.

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