Глава СК потребовал возбудить дело после драки в магнитогорской школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки в школе № 28 города Магнитогорска, где после избиения госпитализировали 12-летнего мальчика, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным СК, конфликт у пострадавшего мальчика произошел 2 мая.
«В результате пострадавшего госпитализировали, ему потребовалась операция. Мать мальчика отмечает, что в классе сформировалась этническая группа детей, которые применяют насилие в отношении других учеников», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время Следственное управление по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту драки. Бастрыкин протребовал представить доклад по ее результатам.
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