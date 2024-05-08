Гражданка Украины лишилась в аэропорту Кишинева более 30 тысяч долларов: Ей пришлось лететь в Египет без денег

— Это была гражданка Украины, она не пояснила, почему не задекларировала валюту, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Татьяна Шомпол. — Вся валюта у нее была изъята, возбуждено дело. Сама гражданка Украины улетела рейсом в Шарм-эль-Шейх.