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Гражданка Украины лишилась в аэропорту Кишинева более 30 тысяч долларов: Ей пришлось лететь в Египет без денег

Иностранка лишилась крупной суммы при досмотре. Инцидент произошёл в аэропорту Кишинёва.

Сотрудники Пограничной полиции и таможни проверяли багаж пассажиров, летевших в Шарм-эль-Шейх. В ручной клади 48-летней иностранки обнаружили 31 950 долларов.

— Это была гражданка Украины, она не пояснила, почему не задекларировала валюту, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь Таможенной службы Молдовы Татьяна Шомпол. — Вся валюта у нее была изъята, возбуждено дело. Сама гражданка Украины улетела рейсом в Шарм-эль-Шейх.

Незадекларированную валюту конфисковали, разбирательство продолжается.

Источник: t.me/aifmd.