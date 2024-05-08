Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка

По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.
В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.
«Приговором суда 36-летний житель Алупки признан виновным в убийстве несовершеннолетнего и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного — к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.
В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.