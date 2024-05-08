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Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.

В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.

«Приговором суда 36-летний житель Алупки признан виновным в убийстве несовершеннолетнего и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного — к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.

В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.