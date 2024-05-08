Штормовой ветер снес крыши с двух ферм в Башкирии. Без крыши остались сооружения в двух селах в Татышлинском районе. В селе Башкибаш сдуло 400 квадратов кровли, а в Шулганово — профнастил на площади 750 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.
Из-за непогоды и сильного ветра в Ишимбае также зафиксировано два ЧП. В первом случае перед подъездом упало дерево, во втором обшивку балкона одной из квартир с 5 этажа сорвало и обрушило на припаркованную под окнами машину.
В Уфе отменили концерт «Фронтовая бригада». Также пострадало несколько автомобилей, пожилая женщина получила травмы.
МЧС Башкирии предупреждает об осадках и заморозках, а также об ухудшении видимости до 500 м и менее.