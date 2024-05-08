Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключили под стражу

В мае 2023 года Клебанов, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам. В случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.