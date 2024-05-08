Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключили под стражу

Экс-чиновника отправили в СИЗО сроком на два месяца.
Сам бывший министр отказался отвечать на вопрос журналистов о том, признает ли он свою вину. Он также отметил, что во всем разберется следствие.
Против Клебанова было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» между компанией «Башкиравтодор» и коммерческой организацией заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов.
В мае 2023 года Клебанов, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам. В случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
7 мая глава Республики Радий Хабиров отправил Клебанова в отставку.