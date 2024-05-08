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Лавров вручил послу Киргизии орден Дружбы за укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров вручил послу Киргизии в Москве Гульнаре-Кларе Самат орден Дружбы за большой вклад в укрепление союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Викторович Лавров тепло поздравил Гульнару-Клару Самат с высокой наградой и пожелал ей дальнейших профессиональных успехов на благо российско-киргизских отношений», — информировали на Смоленской площади.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы были затронуты ключевые вопросы сотрудничества и взаимодействия в совместных интеграционных объединениях, а также ряд тем региональной и международной повесток дня.

2 мая на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении орденом Дружбы посла Киргизии в Москве Гульнары-Клары Самат.

Как указано на сайте посольства Киргизии, Самат родилась 20 августа 1963 году. В 1986 году дипломат окончила Калининградский государственный университет по специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001—2005 годах обучалась в Российском университете дружбы народов на специальности «политолог».

Лавров Сергей