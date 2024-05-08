С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом.