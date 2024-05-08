С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом.
«По предварительным данным, при подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность. Борт отбуксирован на место стоянки. 174 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта», — говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Как сообщает ряд СМИ, перед вылетом из аэропорта «Пулково» в Москву у самолета Boeing 737 произошла протечка двигателя.