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В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом

В Пулково проведут проверку после отбуксировки самолета из-за неисправности.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, который готовился вылететь в Москву, сообщила В Пулково проведут проверку после инцидента с самолетом.

«По предварительным данным, при подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность. Борт отбуксирован на место стоянки. 174 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Как сообщает ряд СМИ, перед вылетом из аэропорта «Пулково» в Москву у самолета Boeing 737 произошла протечка двигателя.