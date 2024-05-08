В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России

«Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест», — сообщает портал.
Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Полиция начала производство в отношении 49-летнего мужчины, сидевшего за рулём, и двух пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сообщается, что двум обвиняемых уже назначен денежный штраф, в отношении еще одного человека производство пока продолжается.
Накануне в Эстонии напомнили о запрете в преддверии Дня Победы 9 мая публичных собраний, шествий и выражения поддержки России, а также демонстрации связанной с РФ и СССР символики. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования «враждебной символики». Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что «враждебной символикой» считаются георгиевские ленты, символ «Z», флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.