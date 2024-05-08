В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России

Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования «враждебной символики». Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.