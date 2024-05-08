Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус, перевозивший военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронеже

Автобус, перевозивший военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронеже.

Источник: РИА "Новости"

Автобус, перевозивший 32 военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронежской области.

Как сообщил «Башинформу» гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев, происшествие случилось на дороге в черте города Воронеж. Автобус марки Yutong только начал движение, набрав скорость всего 27 километров в час, когда вылетев со встречной полосы, в него лоб в лоб врезался легковой автомобиль «Волга». В результате сильного удара легковушка вылетела в кювет и взорвалась, вероятнее всего, из-за установленного на ней газобалонного оборудования. Автобус от удара медленно завалился на бок.

В результате пришествия водитель «Волги», 1955 года рождения, скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса Yutong не пострадали. Последние после осмотра врачами скорой помощи вернулись в свою воинскую часть.

После проведения первоначальных обязательных следственных действий установлено, что виновным в данном ДТП является водитель автомобиля «Волга». Уголовное дело возбуждаться не будет. При поступлении результатов судебно-медицинской экспертизы будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновного лица. Автобус своим ходом двигается к месту стоянки в Уфе.