Автобус, перевозивший военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронеже.

Автобус, перевозивший 32 военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронежской области.
Как сообщил «Башинформу» гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев, происшествие случилось на дороге в черте города Воронеж. Автобус марки Yutong только начал движение, набрав скорость всего 27 километров в час, когда вылетев со встречной полосы, в него лоб в лоб врезался легковой автомобиль «Волга». В результате сильного удара легковушка вылетела в кювет и взорвалась, вероятнее всего, из-за установленного на ней газобалонного оборудования. Автобус от удара медленно завалился на бок.
В результате пришествия водитель «Волги», 1955 года рождения, скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса Yutong не пострадали. Последние после осмотра врачами скорой помощи вернулись в свою воинскую часть.
После проведения первоначальных обязательных следственных действий установлено, что виновным в данном ДТП является водитель автомобиля «Волга». Уголовное дело возбуждаться не будет. При поступлении результатов судебно-медицинской экспертизы будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью виновного лица. Автобус своим ходом двигается к месту стоянки в Уфе.