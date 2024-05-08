Автобус, перевозивший военнослужащих из Башкирии, попал в ДТП в Воронеже.

Как сообщил «Башинформу» гендиректор «Башавтотранса» Надир Самиев, происшествие случилось на дороге в черте города Воронеж. Автобус марки Yutong только начал движение, набрав скорость всего 27 километров в час, когда вылетев со встречной полосы, в него лоб в лоб врезался легковой автомобиль «Волга». В результате сильного удара легковушка вылетела в кювет и взорвалась, вероятнее всего, из-за установленного на ней газобалонного оборудования. Автобус от удара медленно завалился на бок.