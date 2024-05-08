Сильный ветер в Москве повалил 11 деревьев

В общей сложности в результате непогоды были повреждены два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Все городские службы были приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, передает Telegram-канал РИА Новости.
В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Он сохранится в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду.
В ближайшие дни столичный регион будет находиться под влиянием циклона, поэтому потепления не ожидается. Осадки смешанного характера при этом сохранятся до 9 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Накануне сообщалось, что столичным рестораторам рекомендовано укрепить конструкции веранд, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе из-за усиления ветра.