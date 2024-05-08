Сильный ветер в Москве повалил 11 деревьев

В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Он сохранится в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду.