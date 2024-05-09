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Двое детей выпали из окон в Семее и Шахтинске

Первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области, второй — в Семее, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МСЧ РК.

Источник: 24.kz

«Первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры расположенного на 2 этаже 5-ти этажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры 2-го этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована 3-летняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых».

сообщили в ведомстве.

А также в МЧС напомнили о правилах безопасности детей: не оставляйте маленьких детей без присмотра; никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений; не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.