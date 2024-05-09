Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — сказал собеседник агентства.
Поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало на более чем сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. Хакеры сообщили, что не мешали работе ресурсов, а разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: «Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики». В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: «Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!».
Также хакеры призывали тех украинских военнослужащих, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», через которую можно выйти на связь с ВС РФ и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.