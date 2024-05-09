Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

Поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало на более чем сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. Хакеры сообщили, что не мешали работе ресурсов, а разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: «Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики». В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: «Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!».