МО РФ: гаубицы Д-30 группировки прикрытия госграницы уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ

«Расчетам гаубиц приходят целеуказания от разведки. Обнаружены вражеские операторы FPV-дронов. Расчеты гаубиц выдвигаются к орудиям. На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное. После боевой работы разведка сообщает, что все цели поражены. Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 км», — говорится в сообщении.