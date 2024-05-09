МО РФ: гаубицы Д-30 группировки прикрытия госграницы уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ

«Расчетам гаубиц приходят целеуказания от разведки. Обнаружены вражеские операторы FPV-дронов. Расчеты гаубиц выдвигаются к орудиям. На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное. После боевой работы разведка сообщает, что все цели поражены. Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 км», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара.
Кроме того, отмечается, что расчеты гаубиц присоединились к акции «Бессмертный полк». Бойцы сами обратились к командирам с просьбой распечатать фотографии их дедов и прадедов — ветеранов Великой Отечественной войны.