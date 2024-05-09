Семьям погибших на пожаре в Вихоревке выплатят по 1 млн рублей

Семьи двух мужчин, погибших при пожаре в Братском районе Иркутской области, получат по 1 млн рублей из бюджета Иркутской области. Трагедия унесла жизни 75-летнего и 79-летнего пенсионера. Одну 29-летнюю женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Хочу напомнить, что пожар унес жизни двух мужчин. Еще вчера принял решение, что их семьи получат выплаты по 1 млн руб. Пострадавшей женщине выплатим 400 тысяч рублей», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, на пожарах в садовоствах Братского района 6 мая погибли двое мужчин. Трагедии произошли в СНТ «Алюминщик» и «Локомотив».