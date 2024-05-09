В поселке Песчанка под Красноярском пожар ликвидирован полностью

В поселке Песчанка под Красноярском, где 8 мая пожарные тушили пожар на площади 1000 кв. метров, возгорание ликвидировали полностью.
Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
Напомним, вечером 8 мая пожар возник в деревне Песчанка, где загорелись два частных дома, а также надворные постройки. О возгорании очевидцы сообщили в 17:04. На место оперативно выехали 12 единиц техники и 60 огнеборцев.
Пожарные локализовали пожар в 19:44 по местному времени. Полностью ликвидировали в 21:48. Пострадавших и погибших нет.
По информации краевого МЧС, в одной из горящих построек, где находились емкости с топливом и газовые баллоны, произошел хлопок. При этом никто не пострадал.
Предварительная причина пожара — возгорание на несанкционированной свалке, которая примыкала к забору дома.