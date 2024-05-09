Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Песчанка под Красноярском пожар ликвидирован полностью

Об этом сообщили в краевом управлении МЧС накануне в 21:48 по местному времени.

Источник: МЧС РФ

В поселке Песчанка под Красноярском, где 8 мая пожарные тушили пожар на площади 1000 кв. метров, возгорание ликвидировали полностью.

Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Напомним, вечером 8 мая пожар возник в деревне Песчанка, где загорелись два частных дома, а также надворные постройки. О возгорании очевидцы сообщили в 17:04. На место оперативно выехали 12 единиц техники и 60 огнеборцев.

Пожарные локализовали пожар в 19:44 по местному времени. Полностью ликвидировали в 21:48. Пострадавших и погибших нет.

По информации краевого МЧС, в одной из горящих построек, где находились емкости с топливом и газовые баллоны, произошел хлопок. При этом никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — возгорание на несанкционированной свалке, которая примыкала к забору дома.

пожары