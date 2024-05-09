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МО РФ: военнослужащие штурмового подразделения ЗВО захватили блиндажи ВСУ

ТАСС, 9 мая. Группа военнослужащих штурмового подразделения Западного военного округа (ЗВО) захватила блиндажи ВСУ, уничтожив около 20 солдат противника, рассказал командир отделения штурмового взвода с позывным Чип на видео, предоставленном военным ведомством. За выполнение задачи он был награжден знаком отличия «Георгиевский крест» четвертой степени.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как отметили в Минобороны РФ, Чип грамотно организовал действия подчиненных, благодаря чему группе удалось занять блиндажи и оборонять их до прихода подразделения закрепления. «Была задача продвинуться на 500 м вперед. По пути обнаружили противника, обошли его с тыла и полностью всех зачистили, в количестве где-то в районе 20 человек», — рассказал он на видео, предоставленном военным ведомством.

Другой российский военнослужащий — стрелок штурмового подразделения с позывным Ваха — был награжден «Георгиевским крестом» четвертой степени за участие в штурме позиций противника в сложных погодных условиях. Уточняется, что погода и сумерки позволили штурмовикам выбить численно превосходящих боевиков и занять опорный пункт противника.

«Была поставлена задача на купянском управлении выбить противника из опорников. Что мы с успехом и сделали. Поначалу сопротивлялись, но мы же “Шторм”. С нами бодаться бесполезно», — рассказал он.

В Минобороны также предоставили видеокадры захвата позиций ВСУ штурмовым подразделением, в ходе которого в плен сдались несколько солдат противника.