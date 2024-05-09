МО РФ: военнослужащие штурмового подразделения ЗВО захватили блиндажи ВСУ

Как отметили в Минобороны РФ, Чип грамотно организовал действия подчиненных, благодаря чему группе удалось занять блиндажи и оборонять их до прихода подразделения закрепления. «Была задача продвинуться на 500 м вперед. По пути обнаружили противника, обошли его с тыла и полностью всех зачистили, в количестве где-то в районе 20 человек», — рассказал он на видео, предоставленном военным ведомством.
Другой российский военнослужащий — стрелок штурмового подразделения с позывным Ваха — был награжден «Георгиевским крестом» четвертой степени за участие в штурме позиций противника в сложных погодных условиях. Уточняется, что погода и сумерки позволили штурмовикам выбить численно превосходящих боевиков и занять опорный пункт противника.
«Была поставлена задача на купянском управлении выбить противника из опорников. Что мы с успехом и сделали. Поначалу сопротивлялись, но мы же “Шторм”. С нами бодаться бесполезно», — рассказал он.
В Минобороны также предоставили видеокадры захвата позиций ВСУ штурмовым подразделением, в ходе которого в плен сдались несколько солдат противника.