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Группировка «Днепр» сообщила о поражении 46 беспилотников ВСУ за сутки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.