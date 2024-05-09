Группировка «Днепр» сообщила о поражении 46 беспилотников ВСУ за сутки

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.