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МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при помощи неуправляемых авиационных ракет успешно поразили в зоне ответственности группировки войск «Восток» опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив технику и живую силу противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.

Как рассказал летчик Су-25 Александр, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили уход от ракет «земля-воздух» противника и успешно вернулись на аэродром вылета. «Выполнили боевой полет в район цели, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Цель поражена — передовой авиационный наводчик доложил, на оценку “хорошо”. Выполнили уход от ракет “земля-воздух”. Вернулись домой без потерь», — сказал он.