МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ

Как рассказал летчик Су-25 Александр, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили уход от ракет «земля-воздух» противника и успешно вернулись на аэродром вылета. «Выполнили боевой полет в район цели, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Цель поражена — передовой авиационный наводчик доложил, на оценку “хорошо”. Выполнили уход от ракет “земля-воздух”. Вернулись домой без потерь», — сказал он.