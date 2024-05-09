На МСД произошла авария с несколькими автомобилями

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону области временно перекрыто. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, указано в сообщении дептранса.
Это уже третья авария за ночь в столице. Ситуация на дорогах остается сложной из-за неблагоприятных погодных условий.
Так, в районе 00:30 массовое ДТП произошло на Можайском шоссе вблизи дома 45Б. Спустя 4 часа другая авария случилась на внешней стороне 81-го километра МКАД.
Накануне сообщалось, что на дорогах Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку. Температура воздуха в столице может опуститься ниже 0 градусов.
Аномально холодная погода закончится после Дня Победы, но привычных теплых майских температур не стоит ждать до 20-х чисел месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.