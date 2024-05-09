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На МСД произошла авария с несколькими автомобилями

На Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Дмитриевской улицы, 23, столкнулись несколько машин. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области временно перекрыто. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, указано в сообщении дептранса.

Это уже третья авария за ночь в столице. Ситуация на дорогах остается сложной из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, в районе 00:30 массовое ДТП произошло на Можайском шоссе вблизи дома 45Б. Спустя 4 часа другая авария случилась на внешней стороне 81-го километра МКАД.

Накануне сообщалось, что на дорогах Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку. Температура воздуха в столице может опуститься ниже 0 градусов.

Аномально холодная погода закончится после Дня Победы, но привычных теплых майских температур не стоит ждать до 20-х чисел месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.