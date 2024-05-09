При ночной атаке на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек

«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.
По его словам, еще трое пострадавших от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте.
В Белгороде в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, 1 частном жилом доме и 37 транспортных средствах. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях, а также три автомобиля. «Информация о последствиях воздушной атаки уточняется», — добавил Гладков.