При ночной атаке на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек

В Белгороде в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, 1 частном жилом доме и 37 транспортных средствах. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях, а также три автомобиля. «Информация о последствиях воздушной атаки уточняется», — добавил Гладков.