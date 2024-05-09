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На Енисее в районе Дубровинского в Красноярске катер с людьми затянуло под баржу

Накануне вечером на Енисее в районе улицы Дубровинского катер, в котором находились три человека, затянуло под баржу. Поиски мужчины, который управлял судном, продолжаются до сих пор.

Источник: Соцсети

На место происшествия выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они спасли 17-летнюю девушку, которая была в спасательном жилете и 43-летнюю женщину. Сначала их отвезли их в спасательное подразделение, а потом передали медикам.

В настоящее время проводятся поиски мужчины, который управлял катером. Спасатели обследовали 50 км акватории, однако пока безрезультатно. Его поиски сегодня будут продолжены, отмечает пресс-служба ведомства.

С начала года на водных объектах края произошло уже 15 происшествий. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона при выходе на акваторию надевать спасательный жилет.