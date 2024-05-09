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Минобороны: над Белгородской областью ночью были сбиты 15 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области в ночь на 9 мая было сбито 15 снарядов РСЗО Vampire и один беспилотник. Над территорией Брянской области были сбиты два дрона, над территорией Курской области — три.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении Минобороны не уточняется, были ли разрушения при атаках на указанные регионы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадали 8 человек, в том числе 11-летняя девочка. Они получили осколочные ранения. Кроме того, в регионе пострадали 34 квартиры и 37 транспортных средств, 9 из которых сгорели полностью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что при атаках БПЛА в регионе не были выявлены разрушения, пострадавших также нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт также не уточнил в своем посте в Telegram, если ли пострадавшие.