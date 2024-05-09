Минобороны: над Белгородской областью ночью были сбиты 15 снарядов РСЗО Vampire

В сообщении Минобороны не уточняется, были ли разрушения при атаках на указанные регионы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадали 8 человек, в том числе 11-летняя девочка. Они получили осколочные ранения. Кроме того, в регионе пострадали 34 квартиры и 37 транспортных средств, 9 из которых сгорели полностью.