Штормовой ветер уронил бетонные столбы и деревья на авто и дом в Прикамье

«Между 16:30 и 20:45 на телефон дежурного потупил звонок о том, что на улице Красногвардейцев в Кунгуре на автомобиль упал бетонный электрический столб, а на здание рядом — два дерева и ещё один столб. На место выехали спасатели. Совместно с другими службами они устранили последствия сильного ветра», — рассказали в поисково-спасательной службе.