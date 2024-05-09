Штормовой ветер уронил бетонные столбы и деревья на авто и дом в Прикамье

Деревья и бетонные столбы уронил штормовой ветер на автомобиль и дом в Прикамье, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
Это произошло 8 мая.
«Между 16:30 и 20:45 на телефон дежурного потупил звонок о том, что на улице Красногвардейцев в Кунгуре на автомобиль упал бетонный электрический столб, а на здание рядом — два дерева и ещё один столб. На место выехали спасатели. Совместно с другими службами они устранили последствия сильного ветра», — рассказали в поисково-спасательной службе.
Никто не пострадал.
Ранее perm.aif.ru писал, что жители нескольких округов Пермского края остались 8 мая без света из-за ветра, порывы которого достигали 23 метров в секунду. Локальные нарушения электроснабжения наблюдались в Пермском, Суксунском, Кунгурском, Ординском и нескольких других округах. На ремонтные работы направили 52 бригады.