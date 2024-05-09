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В Уфе строитель провалился в шахту лифта и погиб

В Кировском районе Уфы строитель погиб на рабочем месте. Как сообщает Гострудинспекция, жертвой несчастного случая стал тридцатилетний штукатур ООО «Араз».

Источник: РИА "Новости"

В пресс-релизе надзорного органа отмечается, что инцидент произошел на площадке, где строится социальный объект. В ведомстве не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Отмечается, что штукатур упал в лифтовую шахту с высоты пятого этажа во время уборки рабочего места и скончался от полученных травм. Работодатель известил о несчастном случае Гострудинспекцию, инцидент расследуется.

По данным Rusprofile, ООО «Араз» зарегистрировано в Уфе в 2018 году. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Обществом владеет Ровшан Мамедов, уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка «Араза» составила 1,8 млн руб., прибыль — 5 тыс. руб.