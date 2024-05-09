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Эвакуация в затопленном районе Омской области продолжалась до глубокой ночи

В Омской области продолжают эвакуировать жителей Усть-Ишимского района.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омской области продолжают эвакуировать жителей Усть-Ишимского района. Их вывозят на катерах и автобусах.

Накануне там побывал глава региона Виталий Хоценко. Он лично проконтролировал эвакуацию местных жителей. Посетил губернатор в частности деревню Слободчики.

«Старожилы рассказывают, что такого уровня воды в Ишиме здесь не помнят. Сейчас продолжаем эвакуацию местного населения», — сообщил Виталий Хоценко.

Решивших эвакуироваться из ПВР в школе на катерах перевезли в Усть-Ишим. Однако некоторые жители отказались покидать своё жилище. Глава региона поручил своему заместителю Алексею Ромахину поддерживать с такими людьми постоянную связь.

Также губернатор пообещал, что всем, чьи дома и имущество пострадали, будет выплачена компенсация. Также после схода воды им помогут просушить дома.

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МЧС