Эвакуация в затопленном районе Омской области продолжалась до глубокой ночи

В Омской области продолжают эвакуировать жителей Усть-Ишимского района. Их вывозят на катерах и автобусах.
Накануне там побывал глава региона Виталий Хоценко. Он лично проконтролировал эвакуацию местных жителей. Посетил губернатор в частности деревню Слободчики.
«Старожилы рассказывают, что такого уровня воды в Ишиме здесь не помнят. Сейчас продолжаем эвакуацию местного населения», — сообщил Виталий Хоценко.
Решивших эвакуироваться из ПВР в школе на катерах перевезли в Усть-Ишим. Однако некоторые жители отказались покидать своё жилище. Глава региона поручил своему заместителю Алексею Ромахину поддерживать с такими людьми постоянную связь.
Также губернатор пообещал, что всем, чьи дома и имущество пострадали, будет выплачена компенсация. Также после схода воды им помогут просушить дома.
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