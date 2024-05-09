Глава СК России поручил разобраться с угрозами полицейскому из Новосибирска

Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал поручение после сообщения о незаконных действиях против сотрудника ГИБДД МВД региона.
В мае текущего года эта история вызвала общественный резонанс после публикации в СМИ. Уточняется, что в сообщениях говорилось об угрозах в отношении полицейского и его членов семьи.
Так, в 2021 году сотрудник полиции со своим коллегой арестовал троих иностранцев из Азербайджана, которые сопротивлялись аресту. Во время задержания было применено служебное оружие, из-за чего один из мужчин скончался, а двоих других осудили за преступления. Теперь полицейскому поступают угрозы от представителей диаспоры за гибель их земляка. Кроме этого, сотрудник испытывает давление на увольнение со стороны руководства.
В итоге глава Следственного комитета России поручил руководству регионального Следственного управления разобраться в ситуации и доложить о результатах.