Ураганный ветер в Башкирии снес крыши с двух районных ферм

В Башкирии накануне, 8 мая, разыгралась непогода: разбушевался ветер и прошел обильный дождь. Из-за сильных порывов ветра в Татышлинском районе республики повреждены две фермы.
Как передает ТГ-канал mash Batash, в селе Башкибаш сдуло 400 квадратов кровли, а в Шулганово — профнастил на площади 750 квадратных метров. Пострадавших при разрушении зданий нет.
Напомним, что в этот же день в Уфе ветер повалил деревья, повредил два автомобиля и снес мусорное ограждение на пенсионерку. Пожилую уфимку доставили в больницу с травмами.