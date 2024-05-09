СКР проводит проверку после обрушения остановки на ребёнка в Прикамье

Следком проводит проверку после обрушения остановки на ребёнка в Прикамье, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Это произошло в Краснокамске 8 мая из-за сильного ветра.
«По размещённым в сети сведениям организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что на одной из улиц в городе Краснокамске в результате порывов ветра на 8-летнего мальчика обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Напомним, 8 мая в Пермском крае поднялся штормовой ветер. Он оставил без света жителей нескольких округов, повалил деревья, заборы и столбы. В Краснокамске днём на ребёнка упала остановка. Мальчика вытянули из-под металлической конструкции очевидцы. Они же вызвали на место скорую. Ребёнка с травмами доставили в больницу.