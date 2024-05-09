СКР проводит проверку после обрушения остановки на ребёнка в Прикамье

Напомним, 8 мая в Пермском крае поднялся штормовой ветер. Он оставил без света жителей нескольких округов, повалил деревья, заборы и столбы. В Краснокамске днём на ребёнка упала остановка. Мальчика вытянули из-под металлической конструкции очевидцы. Они же вызвали на место скорую. Ребёнка с травмами доставили в больницу.