Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР проводит проверку после обрушения остановки на ребёнка в Прикамье

Мальчик пострадал в Краснокамске 8 мая.

Источник: Аргументы и факты

Следком проводит проверку после обрушения остановки на ребёнка в Прикамье, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Это произошло в Краснокамске 8 мая из-за сильного ветра.

«По размещённым в сети сведениям организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что на одной из улиц в городе Краснокамске в результате порывов ветра на 8-летнего мальчика обрушились металлические конструкции автобусной остановки. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Напомним, 8 мая в Пермском крае поднялся штормовой ветер. Он оставил без света жителей нескольких округов, повалил деревья, заборы и столбы. В Краснокамске днём на ребёнка упала остановка. Мальчика вытянули из-под металлической конструкции очевидцы. Они же вызвали на место скорую. Ребёнка с травмами доставили в больницу.

СК